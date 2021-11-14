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'Camdaki Kız' dizisinin kadrosuna katıldı

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'Camdaki Kız' dizisinin kadrosuna katıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' isimli diziyle ismini duyuran Yüsra Geyik aynı kanalda ekrana gelen Camdaki Kız dizisine dahil oldu. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarında yıllar geçmesine rağmen hala en çok izlenen diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik, başka bir yapıma transfer oldu.

15 yıl boyunca Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha rolünde başarılı bir oyunculuk sergileyen Geyik, tercihini yine aynı kanalda yayınlanan Camdaki Kız'dan yana kullandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yüsra Geyik'in yanı sıra Cihangir Ceylan da diziye Hayri karakteriyle katılacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo'nun sevgilisi olarak boy gösteriyor.
'Camdaki Kız' dizisinin kadrosuna katıldı

'Camdaki Kız' dizisinin kadrosuna katıldı

Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı

Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı

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