'Camdaki Kız' dizisinin kadrosuna katıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haber ine göre; Kanal D ekranlarında yıllar geçmesine rağmen hala en çok izlenen diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik, başka bir yapıma transfer oldu.

15 yıl boyunca Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha rolünde başarılı bir oyunculuk sergileyen Geyik, tercihini yine aynı kanalda yayınlanan Camdaki Kız'dan yana kullandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yüsra Geyik'in yanı sıra Cihangir Ceylan da diziye Hayri karakteriyle katılacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo'nun sevgilisi olarak boy gösteriyor.