03 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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03 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

03.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 06:47
03 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

03 Ocak 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 7. Birim

02:15 7. Birim

03:15 Dondurmam Gaymak

03:45 Türk Müziği

04:45 Geniş Aile

05:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:30 Afacan Beşler

09:30 Afacan Beşler 2

11:30 Zehir Hafiye

11:30 Aşk Masalı

13:30 Bak Şu Leyleğe

13:45 Menajerimi Ara

15:15 En Güzel Bölüm

15:40 Dizi

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show Yılbaşı

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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