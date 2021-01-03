03 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
03 Ocak 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 7. Birim
02:15 7. Birim
03:15 Dondurmam Gaymak
03:45 Türk Müziği
04:45 Geniş Aile
05:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:30 Afacan Beşler
09:30 Afacan Beşler 2
11:30 Zehir Hafiye
11:30 Aşk Masalı
13:30 Bak Şu Leyleğe
13:45 Menajerimi Ara
15:15 En Güzel Bölüm
15:40 Dizi
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com