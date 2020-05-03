03 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
03 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:25 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:35 Kuruluş
02:30 Sahur Bereketi
04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:10 Dert Ortağı
05:10 Kuruluş
05:45 Mesnevi'den Hikayeler
06:05 Küçük Hanımefendi
06:05 Kuşlarla Yolculuk
08:00 Uğurlugiller
09:25 Kuruluş
10:20 Perihan Abla
10:40 Diriliş Ertuğrul
12:10 Gülşen Abi
13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:50 Hacı Arif Bey
13:55 Yedi Numara
14:50 Yeditepe İstanbul
14:50 Kuşlarla Yolculuk
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:40 Dengi Dengine
23:15 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com