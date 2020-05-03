03 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
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03 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

03 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
03.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 06:45

03 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:25 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:35 Kuruluş

02:30 Sahur Bereketi

04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:10 Dert Ortağı

05:10 Kuruluş

05:45 Mesnevi'den Hikayeler

06:05 Küçük Hanımefendi

06:05 Kuşlarla Yolculuk

08:00 Uğurlugiller

09:25 Kuruluş

10:20 Perihan Abla

10:40 Diriliş Ertuğrul

12:10 Gülşen Abi

13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:50 Hacı Arif Bey

13:55 Yedi Numara

14:50 Yeditepe İstanbul

14:50 Kuşlarla Yolculuk

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 Dengi Dengine

23:15 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

Kaynak: InterSinema.com

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