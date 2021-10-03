03 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Elysium: Yeni Cennet

02:30 Kalp Yarası

05:30 Akıncı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Elysium: Yeni Cennet

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri