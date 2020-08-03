03 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Arsenal - Chelsea
01:45 Avrupa Stüdyosu
03:25 Spor Hafta Sonu
04:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Arsenal - Chelsea
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Spor Kitaplığı
13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası
16:30 Transfer Günlüğü
17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
19:00 Avrupa Stüdyosu
19:30 Spor Akşamı
20:15 Gündem Futbol Transfer
21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
22:00 Spor Artı
22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Spor Hafta Sonu
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com