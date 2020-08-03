03 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Arsenal - Chelsea 01:45 Avrupa Stüdyosu 03:25 Spor Hafta Sonu 04:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund 06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:00 İlk Baskı 08:45 Efsanelerin İzinde 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Orhan Ayhan'la 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:30 Arsenal - Chelsea 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası 12:30 Spor Bülteni 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 13:00 Spor Bülteni 13:25 Spor Kitaplığı 13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası 15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Spor Bülteni 16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası 16:30 Transfer Günlüğü 17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Merkezi 19:00 Avrupa Stüdyosu 19:30 Spor Akşamı 20:15 Gündem Futbol Transfer 21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund 22:00 Spor Artı 22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:00 Spor Hafta Sonu 23:00 İleri Üçlü Transfer Kaynak: InterSinema.com