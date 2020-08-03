03 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
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03 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

03 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
03.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 03.08.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Arsenal - Chelsea

01:45 Avrupa Stüdyosu

03:25 Spor Hafta Sonu

04:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund

06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:45 Efsanelerin İzinde

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:30 Arsenal - Chelsea

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası

12:30 Spor Bülteni

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Spor Kitaplığı

13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası

15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:00 Spor Bülteni

16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası

16:30 Transfer Günlüğü

17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Merkezi

19:00 Avrupa Stüdyosu

19:30 Spor Akşamı

20:15 Gündem Futbol Transfer

21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund

22:00 Spor Artı

22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:00 Spor Hafta Sonu

23:00 İleri Üçlü Transfer

Kaynak: InterSinema.com

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