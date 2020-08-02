02 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 02 Ağustos 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Kardeş Payı 00:20 Örümcek Adam 2 01:40 Kanatsız Kuşlar 02:50 Kanatsız Kuşlar 04:40 Hercai 05:50 Hercai 08:00 Emoji Filmi 08:00 Bitirim İkili 09:45 Babam 10:00 Şans Kapıyı Çalınca 12:20 Emoji Filmi 13:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 14:05 Bir Zamanlar Çukurova 15:00 Gençliğim Eyvah 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Şans Kapıyı Çalınca 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 23:20 Bitirim İkili 2 Kaynak: InterSinema.com