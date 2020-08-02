02 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
02 Ağustos 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
02.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:30
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kardeş Payı
00:20 Örümcek Adam 2
01:40 Kanatsız Kuşlar
02:50 Kanatsız Kuşlar
04:40 Hercai
05:50 Hercai
08:00 Emoji Filmi
08:00 Bitirim İkili
09:45 Babam
10:00 Şans Kapıyı Çalınca
12:20 Emoji Filmi
13:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli
14:05 Bir Zamanlar Çukurova
15:00 Gençliğim Eyvah
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Bitirim İkili 2
Kaynak: InterSinema.com