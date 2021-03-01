01 Mart 2021 Atv Yayın Akışı
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01 Mart 2021 Atv Yayın Akışı

01.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 06:45
01 Mart 2021 Atv Yayın Akışı

01 Mart 2021 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Akıncı

02:20 Kırgın Çiçekler

03:20 Kırgın Çiçekler

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:50 Kardeşlerim

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Maraşlı

Kaynak: InterSinema.com

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