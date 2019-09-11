Zülfü Livaneli'den Ali Babacan iddialarına yanıt: Siyasi oluşum içinde yer almayacağım

11.09.2019 13:41

Sanatçı Zülfü Livaneli, yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kendisi ile görüştüğünü ve Babacan'ın teklifini reddettiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Livaneli'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zülfü Livaneli, herhangi bir siyasi oluşumun içerinde yer almamakta ve bu yöndeki taleplerle de ilgilenmemektedir" açıklaması yapıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Babacan'ın yeni partiye katılma teklifiyle ilgili Zülfü Livaneli'yle görüştüğünü ve Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini iddia etmişti.

ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN AÇIKLAMA

Zülfü Livaneli adına paylaşım yapıldığı belirtilen ancak sanatçının bilgisi dahilinde paylaşım yapıldığı ifade edilen hesaptan şu mesajlar paylaşıldı: "Son dönemlerde iletişim kanallarında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama gereği doğmuştur: Her fırsatta doğrudan ve net olarak belirttiği gibi, Zülfü Livaneli, herhangi bir siyasi oluşumun içerinde yer almamakta ve bu yöndeki taleplerle de ilgilenmemektedir."

LİVANELİ ERDOĞAN'A KARŞI RAKİP OLMUŞTU

Zülfü Livaneli, 1994 İstanbul seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmuştu. O dönemde Erdoğan Refah Partisi'nden, Livaneli ise SHP'den aday olmuştu. Livaneli Erdoğan'a karşı 784.693 bin oy almış ve seçimi kaybetmişti.

1994 İstanbul seçim sonuçları şöyleydi:

27 Mart 1994

RP: 973.704 (Recep Tayyip Erdoğan)

ANAP: 855.897 (İlhan Kesici)

SHP: 784.693 (Zülfü Livaneli)

DYP: 597.461

DSP: 478.612

CHP: 54.028

NE OLMUŞTU?

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan, yıl sonuna kadar partinin tüzel kişiliğini kurmak istediklerini söylemişti.

Ali Babacan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz."