Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başladı! – Güncelleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başladı! – Güncelleniyor

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başladı! – Güncelleniyor

Zula Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor!

Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız

Zula Süper Ligi'nde heyecan üçüncü hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan birinci gün karşılaşmaları sonuçlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şimdiye kadar oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kazanan fastPay Wildcats zirvede namağlup bir şekilde yolunda devam etmekte. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu üçüncü hafta ikinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında Digital Athletics - Bal Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki İstanbul Espor - fastPay Wildcats karşılaşmasıyla 3. hafta ikinci günü son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları

Digital Athletics -14: 00- Bal Espor

Galatasaray -15: 00- Çamlıca Espor

KBB Kağıtspor Espor -16: 00- Sangal Esports

Gamers of Future -17: 00- ABB Aski Espor

İstanbul Espor -18: 00- fastPay Wildcats

3. hafta 2. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başladı! – Güncelleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:53:04. #1.14#
title