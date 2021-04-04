Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başladı! – Güncelleniyor

Zula Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor!

Zula Süper Ligi'nde heyecan üçüncü hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan birinci gün karşılaşmaları sonuçlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şimdiye kadar oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kazanan fastPay Wildcats zirvede namağlup bir şekilde yolunda devam etmekte. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu üçüncü hafta ikinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında Digital Athletics - Bal Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki İstanbul Espor - fastPay Wildcats karşılaşmasıyla 3. hafta ikinci günü son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları

Digital Athletics -14: 00- Bal Espor

Galatasaray -15: 00- Çamlıca Espor

KBB Kağıtspor Espor -16: 00- Sangal Esports

Gamers of Future -17: 00- ABB Aski Espor

İstanbul Espor -18: 00- fastPay Wildcats

3. hafta 2. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros