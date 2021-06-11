Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal kim elendi?
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Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal kim elendi?

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal kim elendi?
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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün açıklandı. Son bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verecek. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 11 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 11 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sezon finali Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayan Zerrin Ubay 15 bin lira para ödülü sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİTTİ Mİ?

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması bugün sezon finaline girdi. 625. bölüm finali ile bugün sezon finali yaptı.

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