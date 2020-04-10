Zoom: Singapur'da derste siber saldırı sonrası 'müstehcen görüntüler' paylaşıldı, okullarda...
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Singapur, Çarşamba, Hükümet, Teknoloji
BBC

Zoom: Singapur'da derste siber saldırı sonrası 'müstehcen görüntüler' paylaşıldı, okullarda...

Hükümet bu kararı, 39 ortaokul birinci sınıf öğrencisinin katıldığı bir coğrafya dersinin "hacklenmesi" ve ekranlarda "müstehcen" görüntülerin belirmesi, ardından da iki bilgisayar korsanının öğrencilerden üstlerini açmalarını istemesinden sonra aldı.

10.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:25
Zoom: Singapur'da derste siber saldırı sonrası 'müstehcen görüntüler' paylaşıldı, okullarda...

Singapur'da video konferans uygulaması Zoom üzerinden ders yapılması yasaklandı. Hükümet bu kararı, 39 ortaokul birinci sınıf öğrencisinin katıldığı bir coğrafya dersinin "hacklenmesi" ve ekranlarda "müstehcen" görüntülerin belirmesi, ardından da iki bilgisayar korsanının öğrencilerden üstlerini açmalarını istemesinden sonra aldı.

Okulların Çarşamba günü kapatıldığı Singapur'daki olayda Singapurlu olmadıkları söylenen iki bilgisayar korsanının "müstehcen" sözler söylemesinden sonra öğretmenin dersi hemen durdurduğu belirtildi.

Singapur Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını, soruşturma sonuçlanıncaya kadar okullarda uygulamanın yasaklandığını duyurdu.

Olay bir öğrencinin yaşananları annesine söylemesi ve annenin de yerel basına konuşmasıyla duyuldu.

'Derin üzüntü duyduk'

Zoom sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu tür olayların yaşanmasındanderin üzüntü duyduk" dedi.

Sözcü, yakın bir zaman önce uygulamanın varsayılan ayarlarının değiştirildiğini belirtti.

Buna göre toplantıyı organize eden kişinin katılımcıları onaylayabilmesi için bekleme odası özelliği varsayılan ayarlara dahil edildi.

Ayarlarda sadece toplantıyı organize eden kişi ekranını paylaşabiliyor.

ABD'nin Utah ve Pennsylvania eyaletlerinde son iki hafta içinde benzer olaylar yaşanmıştı.

Geçen hafta Utah'da 50 kadar ilkokul öğrencisinin katıldığı bir derste ekranda porno görüntüler belirmiş, bundan bir hafta önce de Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet toplantısında porno video izletilmişti.

Pennsylvania'da da bir okulun dersi ve yerel yönetim toplantısı hedef alınmıştı.

Günde 200 milyondan fazla kişi kullanıyor

2013'ten beri kullanılan Zoom uygulaması koronavirüs salgınından sonra popüler hale gelmişti.

Geçen yıla kadar uygulamanın bir gündeki en yüksek kullanıcı sayısı 10 milyondu.

Mart'tan itibaren bu sayının 200 milyonu aştığı belirtiliyor.

BBC
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