Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2 Aralık tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 2 bin 398 resen denetim, 18 ihbar ve bin 502 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 kişiye ilk uyarı, 1 kişiye 2'inci uyarı ve ceza uygulandı. - ZONGULDAK

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