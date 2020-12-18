Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

18.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:05
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, muhtarların problemleri dinleme imkanı bulduklarını ve muhtarları kamu kurum ve kuruluşların yetkilileriyle bir araya getirerek kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Muhtarlık müessesenin önemine dikkati çeken Tutulmaz, muhtarların hem devleti hem de vatandaşları temsil etme gibi önemli bir görev, yetki ve sorumlulukları olduğunu sözlerine ekledi.

Alaplı Belediyesi yol genişletme ve altyapı çalışmaları

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bir belde ve 35 köyün ulaşımını sağlayan Mollabey köyü yolunda altyapı ve yol genişletme çalışmalarını tamamladıklarını, beton kaplama çalışmalarının ise tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Tekin, gazetecilere, pandemi kurallarına uygun bir şekilde, planlanan program doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Altyapı sorununu çözdükten sonra dar olan yolu genişleterek trafiğin akışını daha rahat hale getirdiklerini anlatan Tekin, "Yolda beton kaplama çalışmaları da tamamlanmak üzere. Bir yandan da kaldırım ve orta refüj çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak yolu halkımızın hizmetine açmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik

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