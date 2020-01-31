Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, ruhsatsız maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana oldu. İhbar üzerine bölgeye hareket eden AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan 2 işçisi kurtarmak için çalışma başlattı.