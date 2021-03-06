ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
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ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti

06.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:40

Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam ettiZONGULDAK'ta kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi gününde kent merkezindeki yoğunluk devam etti.

Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti

ZONGULDAK'ta kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi gününde kent merkezindeki yoğunluk devam etti. Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesi günü kent merkezinde yoğunluk devam etti. Bankamatik önleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı. Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından 'Koronavirüsü hep birlikte yeneceğiz. Yeter ki kurallara ve tedbirlere harfiyen uyalım.' mesajını paylaştı. Onur Ceylan uzun süre sonra hafta sonu dışarı çıktığını belirterek, "İnsanlar artık hastalıktan koronavirüstan sıkılmışlardı. Bence iyi bir uygulama oldu ancak insanların sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor. Esnafta ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyordu. Kurallara uyulduğu sürece bir problem olacağını zannetmiyorum." dedi.

Aylin Kulakçı ise kent merkezinde yoğunluğun devam ettiğini ifade ederek, "Hafta sonu olmasına rağmen bir değişiklik yok. İnsanlar çarşıda geziyorlar ama farkında değiller sanırım. Biz esnafız çok iş yapamıyoruz ama baktığımızda sokaklar kalabalık görünüyor. Yasaklar kalktıktan sonra mutasyon vakalarda çoğalmaya başladı keşke kalkmasaydı." diye konuştu.

ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti
ZONGULDAK Zonguldak'ta kısıtlamasız ilk cumartesinde yoğunluk devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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