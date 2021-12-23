Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Ersen Berk Çelik - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kapsamındaki okullarda dahil 24 Aralık'ta 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Ersen Berk Çelik - Son Dakika Haberleri

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