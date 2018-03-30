Zonguldak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesi Hacılar kavşağında Murat Ö, idaresindeki 34 VS 4123 plakalı otomobil, Bartın'dan Ankara istikametine seyir halindeki Serkan Y'nin kullandığı 67 DB 984 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Neşe Ö. (12), Arda Ö. (5), Nida Ö. sağlık personelince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.