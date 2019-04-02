Zonguldak'ta İki Beldedeki Geçersiz Oylar Tekrar Sayılıyor (2)

KAZANANLAR DEĞİŞMEDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Oyların sayılmasının ardından Perşembe belde belediyesi seçimlerinde iki aday arasındaki 24 olan oy farkı, 23'e düştü. Saltukova belde belediyesi seçimlerinde de 21 olan iki aday arasındaki fark, 20'ye düştü. İki beldede kazanan adaylar değişmedi.

Kaynak: DHA