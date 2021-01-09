Zonguldak'ta hırsızlık iddiasıyla 5 kişi yakalandı
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Zonguldak'ta hırsızlık iddiasıyla 5 kişi yakalandı

09.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:28
Zonguldak'ta hırsızlık iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, enerji firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, enerji firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Ilıksu mevkisinde bir enerji firmasına ait depodan 600 kilogram bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla T.K, S.K, Y.D, D.Ö ve B.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik

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