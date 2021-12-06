Zonguldak'ta emekli resim öğretmeni 66 yıldır tuvale fırça atıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 76 yaşındaki emekli resim öğretmeni Erdoğan Keskin, yarım asrı aşkın süredir yaptığı resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Çocuk yaşta resim sanatına ilgi duyan Keskin, 1967 yılında Gazi Eğitim Enstitüsüne girmeye hak kazanarak, sanatçı kimliğini akademik eğitimle birleştirdi.

30 yıllık meslek hayatını noktalamasının ardından Orhanlar Mahallesi'nde sanat evi kuran Keskin, burada birçok tarzda resimler yapmaya devam etti.

Keskin, ağaçlarda gördüğü figürleri kendine has yorumlayıp tuvale aktarıyor.

"Birçok kez sergi açtım"

Keskin, AA muhabirine, guaj, pastel, yağlı boya, linol ve gravür baskı teknikleriyle 250'nin üzerinde resim yaptığını anlattı.

Resim sanatında marka haline gelmiş isimlerden çok şey öğrendiğini dile getiren Keskin, şunları ifade etti:

"Gelişmemin kendi kendime yeterli olmayacağını görüp bu işin eğitimini almam gerektiğini düşündüm. Askerden geldikten sonra 22 yaşında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsüne başladım. Ortaokulda Nedim Günsur gibi 'Türkiye'de 5 gerçekçi ressam' diye kitaplara konu olan bir öğretmenimin olması, benim en büyük avantajımdı. Bir ara grafik çalışmaları yaptık ama o okulda kaldı. Ondan sonra kendimizi tamamen yağlı boya ve resim tekniğine yönlendirdik."

Keskin, Zonguldak, Düzce ve İstanbul'da birçok sergi açtığını belirterek, insanların üretimde bulunarak kendilerini iyi hissedebileceklerini söyledi.