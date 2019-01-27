Ağaca Takılı Cesedi Gören Vatandaşlar, Hemen Polisi Aradı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, çay kenarında ağaç dallarına takılmış kadın cesedi bulundu. Cesedi bölgeye odun toplamaya giden vatandaşlar buldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İlçe girişindeki çay kenarında odun toplayan vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiyenin dalgıç ekibi, suya girerek sürüklendikten sonra ağaç dallarına takıldığı belirlenen cesede ulaştı. Yapılan kontrolde, cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.Cumhuriyet Savcısı'nın talimatının ardından ceset dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA