Zonguldak'ta balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde balıkçı barınağında patlama meydana geldi. Patlama sırasında barakada bulunan Fatih Aksu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde sahilde bulunan barakada nedeni belli olmayan bir şekilde patlama meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sırasında içeride bulunan 65 yaşındaki Fatih Aksu, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Barakadan çıkartılan yaralı şahıs ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Kısa süre kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

Yangının ardından ekipler, baraka içerisine girerek arama çalışması gerçekleştirdi.

Patlamayı duyan vatandaşlar "Evde uyuyorduk. Patlama sesine uyandık. Ev baya sallandı. Ben daha büyük bir patlama zannettim. Burada sanki bomba patlamış Balkona çıktım. Baya duman çıkıyordu. Sabahları burada vatandaşlar spor yapıyordu. Patlama anında Allah'tan burada kimse yoktu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA