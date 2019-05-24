Zonguldak'a Oyun Parkı Yaptıran Şarkıcı Cenk Eren, Dolandırıldı

Şarkıcı Cenk Eren ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki göstermiş, yaşanan gelişmelerin ardından ünlü sanatçı Cenk Eren, şehit düşen Jandarma Onbaşı Recep Turan'ın anısına köye çocuk parkı kurmuştu. Ancak iyilik yapmak için harekete geçen Cenk Eren, dolandırıcıların kurbanı oldu.

YARDIM ETMEK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Yaşanan güzel gelişmelerin ardından gazeteci Ersoy Dede, ünlü sanatçı Cenk Eren'in dolandırıcılık olayını sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtan dolandırıcının engelli çocuklar için sandalye alınacağını söyleyerek sanatçıyı 12 bin lira dolandırdığını ifade eden gazeteci Dede, olayı şöyle paylaştı:

"Zonguldak valisiyim diye Cenk Eren'i arayan dolandırıcılar; engelli çocuklar için akülü sandalye alacağız yalanıyla 12.000 TL dolandırdılar. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile konuştum. 'Adımızı kullanıyorlar, biz valilik olarak asla böyle paralar talep etmeyiz' diyor."

"12 BİN LİRA CENK BEY İÇİN DEĞİL, İNSANLIK İÇİN BÜYÜK KAYIP"

Öte yandan geçmiş yıllarda da yaşanan benzer dolandırıcılık olayları sebebiyle Zonguldak Valiliği açıklamada bulunmuş dolandırıcılık olaylarına karşılık vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yaşanan olayı öğrenen ünlü sanatçının hayranları ise yaşananları vicdansızlık olarak tanımladı. Bir hayranı ise olanlara karşı "İnsanları iyilik yapmaktan merhametten soğutuyorlar. Yazıklar olsun. 12 bin lira belki Cenk Bey için kayıp değil ama insanlık için bu büyük bir kayıp" diye tepki gösterdi.

Kaynak: İHA