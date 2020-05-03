ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞAN GÜLHANE PARKI'NDA ARTIK KUŞ SESLERİ YANKILANIYOR

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'un parkları, bahçeleri ve koruları sessizliğe büründü.

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'un parkları, bahçeleri ve koruları sessizliğe büründü. 28 Mart'tan beri ziyarete kapalı olan Gülhane Parkı, kuşlara kaldı. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen vatandaşların en uğrak noktalarından biri olan bu park, özellikle hafta sonları binlerce kişiyi ağırlıyordu. Bugün ise Gülhane'de yalnıza kuş sesleri vardı.

Kaynak: DHA