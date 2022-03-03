Ziraat Odası Başkanlarından Başkan Gürkan'a ziyaret

Büyükşehir Belediyesini her zaman yanlarında gördüklerini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılıç ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "İlçelerimizin Ziraat Odası Başkanları ile birlikte Malatya'mızın Şehrül Emini olan Selahattin Gürkan Başkanımız ile Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Sığırcı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Bizler üretici ve çiftçi olarak Büyükşehir Belediyemizden istek ve taleplerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyemizin son yıllar içerisinde tarıma daha fazla önem verdiğini görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi Dünya Kayısı Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi ve Lisanslı Kayısı Deposu gibi tarımda çiftçimizin emeğini değerlendireceği konularda çalışmalar yapıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği işbirliği ile tohumlar çiftçilerimize dağıtıldı. İnşallah üretim adına son yıllarda dünyadaki küresel ısınma ve akabinde gelen afetler, kuraklıklar ve pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'da çok güzel anlatıyor 'Gıdaya hükmeden dünyaya hükmeder' artık bu durumdayız. Üretimi artırmalıyız. Büyükşehir Belediyemizin tarıma, üretime ne kadar önem verdiğini görmekteyiz. Üreticimiz için neler yapabiliriz bunun istişaresini yapıyoruz. Bugüne kadar yapmış oldukları yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen projelerden dolayı üreticilerimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerin ve çiftçilerin yanında olduklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Malatya'da tarımda öne çıkan en önemli girdilerimiz tahıl, buğday, arpa ve kayısı üretimi. Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık %80'ini Malatya karşılıyor. Malatya'da ziraatla uğraşan çiftçilerimizin sorunlarının aşılması noktasında yerel yönetimler olarak bizlerde sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüzün bilincinde çalışmalar yapmaktayız. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığında Daire Başkanı olan arkadaşımızı bu iş ve işlemlerin yürütülmesi noktasında Mehmet Sığırcı Malatya'ya gelerek tarımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmakta. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı olarak Hanifi Acar görev yapmakta.Malatya'nın coğrafi ve ekonomik anlamdaki yapılan çalışmalarda kayısı üretiminde olsun diğer sebze meyve ve tahıl ürünlerinde olsun bir marka olması noktasında ekilen ve sulanabilen toprakların en iyi şekilde değerlendirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ettik. Bu çalışmalar muhaceresi içerisinde 6 bin 686 metre sulama ile alakalı boru dağıtımı gerçekleştirdik. Yeni su kaynakları ile yaylalarımızdaki hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın istifadesine sunduk. Yaylalara ulaşımın daha rahat sağlanması noktasında yollarda iyileştirme çalışması yaptık. Ayrıca çiftçimizin üretmiş olduğu ve milli ürünümüz diye tabir ettiğimiz güneşin altın yumurtası kayısının da Lisanslı Deposunun yapılması gerekiyordu. 14 milyon Euro harcanarak bir lisanslı depo yapıldı. Kayısı fiyatlarında da büyük bir artış oldu. 250-300 milyon dolar bir girdiye sahip olan kayısıda girdi 650 milyon dolarlara çıktı. Dünya piyasalarında kayısının emtiya değerinin 5 milyar doların üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu 5 milyar doların şehrimizde en az 1.5-2 milyar dolarının kalması için büyük gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Şire Pazarı, Fidancılar sitesi, yeni fidan üretim alanları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Malatyalı çiftçilerimiz tarafından ekilmeyen 16 bin dekar alanın ekilmesi için tohum desteği yaptık. Bu alanın 11 bin dekarı buğday ve 5 bin dekarı ise arpa üretimi yapılması için çiftçilerimize 402 ton tohumluk buğday ve arpa dağıtımı yapıldı. Bu yıl Malatya olarak bol rahmette aldık. Bu sene çiftçimizin yüzü gülecek inşallah. Bu yıl inşallah hem sulama suyu hem de içme suyu noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında çiftçilerimize bol ürünlü, bol kazançlı bir sene diliyorum" şeklinde konuştu.

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