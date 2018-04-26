Ziraat Mühendisinin Ayağı Çamur Olacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ziraat mühendisinin mutlaka ayağı çamur olacak arkadaş, boyalı ayakkabılarla bu işler olmaz. Özellikle veteriner hekimsiz, teknisyensiz, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi olmadan biz ilerleyemeyiz." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa'da beşincisi düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, çiftçiyi bilgiyle, toprağı suyla buluşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle üniversitelerde ziraat mühendisliği ve veteriner hekimlik okuyan öğrencilerin sahada pratik yapmaları gerektiğine inandığını vurgulayan Fakıbaba, bu ortamın sağlanabileceği çok sayıda imkanın bulunduğunu kaydetti.

Fakıbaba, dünyada gıdanın her geçen yıl daha büyük önem arz etmeye başladığını anlatarak, "Bütün binalar sizin olabilir, farklı zenginlikleriniz olabilir ama gıdanız olmazsa bağımlı olursunuz ve gıdasız bir ülke hiçbir zaman özgür olamaz. Bu bağlamda üretimin kalitesi ve verimi büyük önem arz ediyor. İnşallah bunlar gerçekleşecek." diye konuştu.

Çiftçilerin işlerine dört elle sarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, yerli tohuma daha fazla destek vermeyi planladıklarını belirtti.

"Veteriner gübre kokacak"

Meslek gruplarının işiyle özdeşleşmesi gerektiğine dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Veteriner hekim arkadaşları görüyorum, bazıları daha aşı yapmadan veya enjeksiyon yapmadan mezun oluyor. Ahıra girmeden veteriner hekimlik olur mu? Bir defa veteriner hekim dediğiniz zaman gübre kokacak, o gübre kokmadan ben nereden bileyim senin veteriner hekim olduğunu, o gübre içine sinecek. Ziraat mühendisinin mutlaka ayağı çamur olacak arkadaş, boyalı ayakkabılarla bu işler olmaz. Özellikle veteriner hekimsiz, teknisyensiz, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi olmadan biz ilerleyemeyiz. Bunu samimi bir kardeşiniz olarak söylüyorum."

Fuar, 29 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.