Ziraat Bankası giriş yapamıyorum! 16 Temmuz Ziraat mobil çöktü mü? Ziraat Bankası mobil çöktü mü, sorun mu var? Ziraat bankası sistemleri çöktü 2021!
Ziraat kullanıcıları arama motorlarında Ziraat Bankası giremiyorum hatası hakkında araştırmalar yapıyor. Bir kısım internet bankacılığına erişim sağlayamazken, bir kısım ise sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyor. Bunun üzerine, Ziraat Bankası giremiyorum, giriş yapamıyorum! Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat mobil çöktü mü, sorun mu var? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat Bankası çalışmıyor hatası! Ziraat Bankası ulaşılamıyor hatası! Ziraat bankası sistemleri çöktü 2021!
Ziraat Bankası ulaşılamıyor hatası! Ziraat Bankası giremiyorum, giriş yapamıyorum! ve Ziraat Bankası çalışmıyor hatası! hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat mobil çöktü mü, sorun mu var? sorularının yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde deAkbank'ta yaşanan sistemsel kriz yaşanmıştı. 2 günün ardından sistem düzeldi. Bu defa ise Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında sorun yaşanıyor.
ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? ZİRAAT MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?
Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamazken, bazı Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi.
Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi.
Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.
ZİRAAT BANKASI GİREMİYORUM! ZİRAAT BANKASI SORUN MU VAR?
14 Temmuz tarihinde de yaşanan sorun hakkında Ziraat Bankası'ndan bir açıklama gelmedi. ATM'den işlem yapmak isteyen kullancılar "Geçiçi bir süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz özür dileriz." uyarısıyla karşılaşıyor. Ziraat Bankası durumla ilgili henüz açıklama yapmadı.