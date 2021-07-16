Ziraat Bankası giriş yapamıyorum! 16 Temmuz Ziraat mobil çöktü mü? Ziraat Bankası mobil çöktü mü, sorun mu var? Ziraat bankası sistemleri çöktü 2021!

Ziraat kullanıcıları arama motorlarında Ziraat Bankası giremiyorum hatası hakkında araştırmalar yapıyor. Bir kısım internet bankacılığına erişim sağlayamazken, bir kısım ise sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyor. Bunun üzerine, Ziraat Bankası giremiyorum, giriş yapamıyorum! Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat mobil çöktü mü, sorun mu var? Ziraat Bankası sorun mu var? Ziraat Bankası çalışmıyor hatası! Ziraat Bankası ulaşılamıyor hatası! Ziraat bankası sistemleri çöktü 2021!