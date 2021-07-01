Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü Antalya'da hatalı şerit değiştirme sonucunda meydana gelen ve otomobil, minibüs ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü

ANTALYA - Antalya'da hatalı şerit değiştirme sonucunda meydana gelen ve otomobil, minibüs ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya-Alanya D-400 karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tevfik Fikret Doğantürk'ün kullandığı 54 YL 553 plakalı otomobile, aniden şerit değiştirmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki Ömerul Faruk Erol'un kullandığı 07 LMN 36 plakalı yolcu minibüsü arkadan çarptı. Yine aynı istikamette seyir halindeki Erkan Akpolat'ın kullandığı 07 LRS 12 plakalı motosiklet ise minibüse çarpmamak için sürücünün fren yapmasıyla yerde sürüklenerek minibüsün tamponuna çarparak durabildi. Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan Akpolat, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Cristiano Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:46:48. #1.14#

title