Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı Bursa'da sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaş, 35 bin liralık motosikletinin çalındığını görünce şoka uğradı.

Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bursa'da sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaş, 35 bin liralık motosikletinin çalındığını görünce şoka uğradı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki sabah saat 06.00 sıralarında Nilüfer'e bağlı Demirci Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, çelik zincirle kilitli olan ve piyasa değeri yaklaşık 35 bin lirayı bulunan motosikleti yerinde göremeyen Mehmet Sezer, neye uğradığını şaşırdı. Hırsızlık olayından şüphelenen Sezer, sitenin güvenlik kameralarını incelediğinde, motosikletinin çalındığını fark etti. Sezer, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri şüphelileri arıyor.

Olayla ilgili konuşan Mehmet Sezer, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda motosikletimi yerinde göremedim. Sitenin güvenlik kameralarını inceledim. Görüntülerde bir kişinin sitenin bahçesine girerek motosikletimin yanına geldiğini ve çelik zinciri kırarak motosikleti alarak kaçtığını gördüm. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Umarım kısa sürede bulunur. Motosikletimin değeri 35 bin liraydı" dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın motosikletin başına gelerek yaklaşık bir saat uğraşarak çelik zinciri kırdığı, sonra motosiklete binerek kaçtığı görüldü.

Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı
Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı
Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı
Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Pişkin hırsız, soyduğu dükkanda 15 dakika dinlenip bir de limonata keyfi yaptı
Pişkin hırsız, soyduğu dükkanda 15 dakika dinlenip bir de limonata keyfi yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:29:00. #1.15#

title