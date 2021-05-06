Zeytinburnu'nda Vali Yerlikaya inceleme yaptı
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Zeytinburnu'nda Vali Yerlikaya inceleme yaptı

Zeytinburnu'nda Vali Yerlikaya inceleme yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda çöken binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda çöken binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. İncelemenin ardından açıklamayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı.

Ömer Arısoy, "Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o binaların yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz" dedi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı Hilal Apartmanı, saat 10.30 sıralarında çöktü. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Belediye Başkanı Arısoy, incelemenin ardından açıklamalarda bulunduZeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Sümer Mahallemizde bir bina, bugün saat 10.32'de yıkıldı. İçeride oturan hemşerilerimizden aldığımız bilgiye göre, gece binada bir çatırtı meydana gelmesi üzerine, bina  geceden boşaltılmıştı. Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o binaların yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Burada, normalde kısıtlama olmasaydı Pazar kurulacaktı. Kısıtlama dolayısıyla Pazar da yoktu. Bunu bütün hemşerilerimizin oturduğu binaların risk durumu ile ilgili bir vesile saymak lazım. Belediye olarak Valiliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytinburnu'ndaki yapıların güvenli hale getirilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 


- İstanbul
Zeytinburnu'nda Vali Yerlikaya inceleme yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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