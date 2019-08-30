Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı! Seferler durduruldu

Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı! Seferler durduruldu

Zeytinburnu'da bir tramvayın raydan çıkması nedeniyle Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

30.08.2019 12:27
Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı! Seferler durduruldu

Zeytinburnu'nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

YOLCULAR, OTOBÜSLERE YÖNLENDİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı! Seferler durduruldu
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)

  • VATANDAŞ:
    viraja 50 km hızla girerse raydanda çıkar köprü üstlerinde viyadüklerde azami sürat 10 km ama kime diyorsunki imam bildiğini okuyunca raydan atlamak kaçınılmaz oluyor
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