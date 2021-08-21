Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı
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Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda babası tarafından hastaneye aşı yaptırılmaya getirilen 3 yaşındaki Ravza Zengin, babasının tekrar hastaneye gitmesiyle otomobilde mahsur kaldı.

ZEYTİNBURNU'nda babası tarafından hastaneye aşı yaptırılmaya getirilen 3 yaşındaki Ravza Zengin, babasının tekrar hastaneye gitmesiyle otomobilde mahsur kaldı. Baba Mustafa Zengin otomobilin kilidini açınca, itfaiye ekipleri camı kırarak Ravza'yı kurtardı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne babası tarafından aşı yapılmaya getirilen 3 yaşındaki Ravza Zengin, babasının hastaneye tekrar gitmesiyle otomobilde tek kaldı. Baba Mustafa Zengin tekrar geri geldiğinde ise otomobilin kapısını açamadı. Aşı olduğu için yorgun düşen minik Ravza da içerden kapıyı açmayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler otomobilin camını kırarak Ravza'yı otomobilden çıkardı.

"BİRAZ YORGUNDU KİLİDİ AÇAMADI"

Baba Mustafa Zengin, "Yedek anahtarı da getirdiler biz açmayınca. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye geldi işini yaptı. İğnesi yeni yapıldığı için biraz da yorgun, kilidi açamadı." dedi. Bir görgü tanığı ise, "İtfaiye geldi aldı içerden. Ailesi hastaneye girmişti. Şimdi sıkıntı bitti kurtardılar." diye konuştu.

- İstanbul
Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı
Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı
Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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