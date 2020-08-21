Zeytinburnu 10'uncu fotoğraf yarışması başladı Zeytinburnu'nu 'en iyi anlatan' kareyi yakalamak için bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı.

Dereceye girenlerin yaklaşık 50 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 11 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 10'uncusu organize edilen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan fotoğrafların kıyasıya mücadele edeceği yarışmada toplamda 48 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu'nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla en iyi görüntü ve kompozisyonu aktarmak için yarışacaklar.

Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral'ın seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; Mustafa Yılmaz, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları yer alırken, TFSF Temsilciliğini de fotoğraf sanatçısı İbrahim Göksungur yapacak.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZÜNDEN ZEYTİNBURNU

Fotoğrafların Zeytinburnu'nu anlatan karelerden oluşması zorunluluğu olan yarışmaya her fotoğrafçı maksimum 4 adet eserle katılım gösterebilecek. Katılımların yaklaşık 4 ay boyunca devam edeceği yarışmada birinci 7.500 TL, ikinci 5.000 TL, üçüncü 3.500 TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.500 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000'er TL ve 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 750'şer TL ile ödüllendirilecek.

17 Aralık 2020 Perşembe günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 26 Aralık 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak.

Sadece internet üzerinden başvuruların kabul edileceği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen yarışmacıların"www.tfsfonayliyarismalar.org" adresinden kayıt yapıp eserlerini yüklemeleri yeterli olacak.

Kaynak: Bültenler