Zeynep Tokuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Yıllardır oyunculuk yapan Zeynep Tokuş son dönemlerde kendini yogaya vermiştir. Yaptığı karın hareketiyle gündeme gelen Zeynep Tokuş çok merak ediliyor. Peki Zeynep Tokuş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle...
Yaptığı zor karın hareketiyle gündeme gelen Zeynep Tokuş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Zeynep Tokuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?
Zeynep Tokuş 1977, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Zeynep Tokuş doğum tarihi : 1977
Zeynep Tokuş kaç yaşında : 43 yaşında
Zeynep Tokuş aslen nereli : Ankara doğumlu
Zeynep Tokuş mesleği ne : Oyuncu
1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .
2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.
İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.
ZEYNEP TOKUŞ ROL ALDIĞI FİLMLER
Ayrılık (2009) - Tehmine
Umut (2009) - Suna Ergin
Kardelen (2008) - Miray
Beyaz Melek (2007) - Nazlı
Çocuklar Duymasın (2004) - Meltem
Vizontele Tuuba (2003) - Asiye
Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım
Hırçın Menekşe (2003) - Deniz
Yazgı (2001) - Sinem
Vizontele (2001) - Asiye
Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep