Zeynep Tokuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Yıllardır oyunculuk yapan Zeynep Tokuş son dönemlerde kendini yogaya vermiştir. Yaptığı karın hareketiyle gündeme gelen Zeynep Tokuş çok merak ediliyor. Peki Zeynep Tokuş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle...

Yaptığı zor karın hareketiyle gündeme gelen Zeynep Tokuş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Zeynep Tokuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş 1977, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Zeynep Tokuş doğum tarihi : 1977

Zeynep Tokuş kaç yaşında : 43 yaşında

Zeynep Tokuş aslen nereli : Ankara doğumlu

Zeynep Tokuş mesleği ne : Oyuncu

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

ZEYNEP TOKUŞ ROL ALDIĞI FİLMLER

Ayrılık (2009) - Tehmine

Umut (2009) - Suna Ergin

Kardelen (2008) - Miray

Beyaz Melek (2007) - Nazlı

Çocuklar Duymasın (2004) - Meltem

Vizontele Tuuba (2003) - Asiye

Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım

Hırçın Menekşe (2003) - Deniz

Yazgı (2001) - Sinem

Vizontele (2001) - Asiye

Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep