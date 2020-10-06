Zeynep Tokuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeynep Tokuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

06.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:59
Zeynep Tokuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Yıllardır oyunculuk yapan Zeynep Tokuş son dönemlerde kendini yogaya vermiştir. Yaptığı karın hareketiyle gündeme gelen Zeynep Tokuş çok merak ediliyor. Peki Zeynep Tokuş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle...

Yaptığı zor karın hareketiyle gündeme gelen Zeynep Tokuş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Zeynep Tokuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş 1977, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Zeynep Tokuş doğum tarihi : 1977

Zeynep Tokuş kaç yaşında : 43 yaşında

Zeynep Tokuş aslen nereli : Ankara doğumlu

Zeynep Tokuş mesleği ne : Oyuncu

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

ZEYNEP TOKUŞ ROL ALDIĞI FİLMLER

Ayrılık (2009) - Tehmine

Umut (2009) - Suna Ergin

Kardelen (2008) - Miray

Beyaz Melek (2007) - Nazlı

Çocuklar Duymasın (2004) - Meltem

Vizontele Tuuba (2003) - Asiye

Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım

Hırçın Menekşe (2003) - Deniz

Yazgı (2001) - Sinem

Vizontele (2001) - Asiye

Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep

İlgili Haberler

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor?
Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Samatta Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeynep Tokuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 21:00:03. #1.15#
title