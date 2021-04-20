Zeynep'in katiline müebbet hapis

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Zeynep'in katiline müebbet hapis Muğla'nın Menteşe İlçesinde geçen Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesi ile öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis kararı çıktı.

Zeynep'in katiline müebbet hapis

Muğla'nın Menteşe İlçesinde geçen Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesi ile öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis kararı çıktı.

MUĞLA - Menteşe ilçesinde 24 Mayıs 2020'de boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında karar çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen katil zanlısı için müebbet hapis kararı çıktı.

Avukat Uzun: "37 bıçak darbesinin 24'ü öldürücü değil, bu eziyettir"

Şenpınar ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Sanık güç gösterisi olarak ve hiçbir sebebi olmaksızın, maktul üzerinde olan gücü ve kötü duygularını, kendisinden kaçmaya çalışan Zeynep Şenpınar'ı sokaktan tekrar eve götürmüş, 37 bıçak darbesi ile ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu darbelerden 24 tanesinin öldürücü etki yaratmayacağı belirlenmiştir. Sanık, 1 bıçak darbesi ile öldürebileceği kişiyi, üzerinde 37 bıçak darbesi vuracak yaydığı bir zaman diliminde, ona eziyet çektirerek ve çektiği eziyeti izleyerek ölümüne sebebiyet vermiştir" dedi.

"Hatırlamıyorum diyor, 'iki cana kıydınız gözünüz aydın' tweeti atıyor"

Avukat Uzun, "Sanık mütaalada atfedilen eziyet çektirerek insan öldürme suçunu tam olarak işlemiştir. Sanık, olayın öncesine ilişkin tüm detayları hatırladığı halde, olay sonrasını hatırlamadığını söylüyor. Bir hiç yerine birisini öldürdüğünü bugün dahi ifade edemiyor. Aynı sanık olayı gerçekleştirdiği dakikalarda 'iki cana kıydınız gözünüz aydın' yazacak kadar, tüm çamaşırları değiştirebilecek kadar soğukkanlı, aklı başında, ne yaptığını bilen bir şekilde cinayeti işlemiştir. Sanık 112'yi aradığında evin adresini, sokağını, katı tarif edebilmiştir" diye konuştu. Uzun, mütaalaya kısmen katıldığını belirterek sanığın tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar ise, "Ben adalet istiyorum. Kızımı neden öldürdü söylesin bana. Ben anneyim. Kızımın kanlarını hatırladıkça ölüyorum" diye konuştu.

Kemaloğlu'nun avukatı: "Adli tıp raporu vicdani bir rapor"

Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kemaloğlu'nun cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığı bildirilmişti. Duruşmada Selim Ahmet Kemaloğlu'nun avukatı mahkemede sanığın akıl sağlığı yerindedir raporuna yönelik, "Rapor kanaatimizce daha çok vicdani saiklerle verilmiştir. Adli tıbbın elini taşın altına koymak istememesi normal" diyerek sanığın kullandığı ilaçları saydı ve bu ilaçların hangi hastalıkta kullanıldığını sorarak raporun bir günde alındığını belirtti.

Son sözünde bile 'Pişmanım' demedi

Katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu ise karar öncesi son sözlerinde pişman olduğunu söylemedi. Kemaloğlu, "İki ihtimal olduğunu söylemiştim. Birincisi benim hastalığım ihtimali, ikincisi yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojimin bozularak bu elim olaya sürüklenmem. Sizden daha önce de talep etmiştim. Zeynep'in telefon kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından Zeynep Şenpınar'ın katil zanlısı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis cezası verildi.

"Karara eksik ve yaralayıcı olmuştur"

Dava çıkışında Şenpınar'ın ailesi ve avukatları karara tepki gösterdi. Zeynep Şenpınar'ın aile avukatı Cumhur Uzun, "Bu duruşmada iddia makamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi iddianamesi ile bunu ortaya koymasına rağmen mütalaada son olarak bütün deliller toplandıktan sonra yapılan değerlendirmede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kanunlarımızın cezalandırmayı ön gördüğü eylemlerin bu dosya içinde gerçekleşmiş olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, tarafımızdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek canavarca hissin nasıl yaşandığı dosya içeriği ve kanıtları ile açıklanmış. 37 bıçak darbesinin hangi gerekçe ile neden ve kime yapılabileceği, bunun eziyet çektirmekten öteye hiçbir anlamının olmadığı da kanıtları ile toparlanmış olmasına rağmen mahkeme heyeti sadece kasten insan öldürme suçunun vücut bulduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN