Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkı sözleri! 'Marlon Brando' sözleri nelerdir?

Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Marlın Brando kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkı sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Marlon Brando sözleri nedir?

Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK - MARLON BRANDO ŞARKI SÖZLERİ

Ne prens ol, ne de kurbağa

Bana değil başkasına

Değsin artık dudakların

Ben başka dünyadayım

***

Ya uzak ol ya da burada

Arada bir yerde durma

Bitsin artık durakların

Ben başka bir yoldayım

***

Konuşma,

İki lafın üçü yalan

İnanamam, bi kere bile

Sonuçta,

Sana köle, kul olamam

Dayanamam, deneme bile

***

Uçuyorsun daldan dala

Kaçıyorsun ondan bana

Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen

Bu ne tavır, bu ne hava

Sanki Marlon Brando bana

Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 1.6 milyon izlenme ve 38 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz/ Lyrics: Zeynep Bastık, Emir Can İğrek

Müzik/ Music: Zeynep Bastık, Emir Can İğrek

Düzenleme/ Arrangement: Serhat Şensesli

Mix & Mastering: Barış Büyük