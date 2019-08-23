Zeynep Bastık, konser gelirlerini Emine Bulut'un küçük kızına bağışlayacak

23.08.2019 21:26

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un küçük kızına konser gelirini bağışlayacağını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

"HERKESİ SAHNEMİ PAYLAŞMAYA BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Bastık, "28 Ağustos'ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine'nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı. Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.