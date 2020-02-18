Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti
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Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti

Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.

18.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:34
Zatürre nöbeti geçiren Elton John Yeni Zelanda konserlerini iptal etti

Zatürre nöbeti geçiren İngiliz müzisyen 'daki son iki konserini iptal etti. Sanatçının konser için gelecek yıl yeniden Yeni Zelanda'ya geleceği açıklandı. Ünlü sanatçı bu hafta Auckland kentindeki konserde sesinin kısılmasından ve doktorların müdahalesinden dolayı konseri yarıda bırakmıştı.


Elton John yaptığı yazılı açıklamada konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için inanılmaz bir hayalkırıklığı yaşadını belirterek hayranlarından özür diledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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