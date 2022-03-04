Zaporozhye'de halk kentin güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor - Haberler

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Zaporozhye'de halk kentin güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor

AA - Güncel
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Sivillerin kum torbası doldurması Kepçenin toprağı kazması Ukrayna'nın Zaporozhye kentinde halk, güvenlik önlemlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Sivillerin kum torbası doldurması

Kepçenin toprağı kazması Ukrayna'nın Zaporozhye kentinde halk, güvenlik önlemlerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Kentteki siviller, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken şehir savunmasına yardım etmek adına kurdukları kumdan barikatlarla güvenliği artırmaya çalışıyor.

Zaporozhye'de halk kentin güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor

Zaporozhye'de halk kentin güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor

Zaporozhye'de halk kentin güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor

AA - Güncel

Zaporozhye, Ukrayna, Güncel, Haberler

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