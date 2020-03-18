"Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası
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Koronavirüs, İstanbul, Magazin

"Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması: Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir.

18.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:17

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması:

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz.

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Kaynak: Hürriyet

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