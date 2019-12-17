: Zalim İstanbul dizisinin yeni yönetmeni Gökçen Usta oldu

17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:11

Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Deniz Uğur ve Ozan Dolunay gibi tecrübeli oyuncuların yer aldığı Zalim İstanbul dizisinde flaş bir değişiklik yapıldı. Yönetmen Cevdet Mercan, yapım şirketi Avşar Film ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Dizinin yeni yönetmeni ise Gökçen Usta oldu.

26. BÖLÜMDEN İTİBAREN DİZİYİ YÖNETECEK

Ezel ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok önemli yapımda yardımcı yönetmenlik yapan Gökçen Usta, 26. bölümden itibaren Zalim İstanbul'u yönetmeye başlayacak. Dizi geçen sezon ikinci bölümden itibaren yükselen reytingleriyle sektördeki ezberleri bozmuştu.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren'in bebeğini kaybetmesi dengeleri değiştirmeye yetiyor. Ceren'in elindeki kozları bir bir kaybetmesi onu daha da hırçınlaştırır. İlk hedefi de bebeğini elinden alan Şeniz'dir. Ceren kendine geldiğinde ölüm olayının arkasındaki kişiyi hemen tahmin eder. Soluğu köşkte alır ve Şeniz'i öldürmeye kalkar.

Nedim'in yetişmesi ile kurtulan Şeniz, iki cenderenin arasında kaldığını anlar. Nedim ve Ceren, iki ayrı noktadan Şeniz'i sıkıştırmaya başlar. Şeniz, bu durumdan kurtulabilmek için Agah kozunu kullanır. Nedim de, Şeniz'in planına fırsat tanır. Amcasını şirkete ayağına çağırarak babasında kalan haklarını geri ister.

Agah, yeğeninin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve düşüncelerinde Şeniz'e hak verir. Şirketin tüm hisselerinin eline geçmesi Karaçay ailesini yıkacak bir duruma yol açabileceğini gören Şeniz, ikinci koz olarak da oğlu Cenk'i doldurur. Cenk ve Nedim şirket yüzünden karşı karşıya kalırlar. Bu yetmez gibi Cemre ile ilgili yaşanan bir durum iki kuzeni tekrar düşman etmeye yeter.

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