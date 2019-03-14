Zafer Çika' ya Veda

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlandı. Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan halasının oğlu Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı pikap araçta bulunan Zafer Çika ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çika'nın cenaze namazı, öğle namazı sonrası İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'nde kılındı. Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, "Zafer Çika" yazılı 35 numaralı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Namazdan 1 saat önce camiye gelen Zafer Çika'nın 20 yıllık eşi ünlü oyuncu Demet Akbağ, ayakta durmakta güçlük çekti.

Akbağ'a kız kardeşi Sedef İybar ve yakınları destek olmaya çalıştı. Demet Akbağ- Zafer Çika çiftinin 19 yaşındaki oğulları Ali Çika'yı da babasının tabutu başında birçok film ve projede annesi Akbağ'a rol arkadaşlığı yapan Yılmaz Erdoğan teselli etmeye çalıştı. Erdoğan, tabutun başında göz yaşı döken Ali Çika'ya koluna girerek destek oldu. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim, Çika'yı Hocazade Camisi'ndeki son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim, teknik direktörler Yılmaz Vural, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Suat Kaya, Demet Akbağ'ın oyuncu arkadaşları Ata Demirer, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Olgun Şimşek, Sermiyan Midyat, Gonca Vuslateri, Ece Uslu, Şahan Gökbakar, Cezmi Baskın, yapımcı Necati Akpınar, şarkıcı Deniz Seki, Emel Müftüoğlu ve Yonca Evcimik, cenazede hazır bulundu. Caminin avlusu Çika'nın yakınları ve meraklı vatandaşlar tarafından tıklım tıklım doldu. Çika'nın yakın arkadaşı olan Fatih Terim, vefat haberini İtalya'da aldığını belirterek, "Yakın aile dostumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah Demet'e ve Ali'ye sabır versin, başımız sağ olsun" dedi. Cenaze namazı sonrası Zafer Çika için helallik alındığı esnada 20 yıllık hayat Demet Akbağ, "Helal olsun," diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Akbağ, tabuta dokunup omuzlamak istedi. Bu esnada Deniz Seki ve Fulya Terim, Akbağ'ı kalabalıktan korumak için yardımcı olmaya çalıştı. Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika'nın kalp şeklinde yaptırdığı çelenk, tabutun başına konuldu. Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a "Beni Çeşmeye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze Çeşme'ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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Demet Akbağ'ın taziyeleri kabul etmesi

Ünlü sanatçıların cenaze törenine katılımı

Fatih Terim röp.

Yılmaz Vural röp.

Demet Akbağ'ın gözyaşları

Ali Çıka'nın gözyaşları

Cenazeden genel ve detay görüntü

Tabutun cenaze aracına konulması

Taylan YILDIRIM, Ergin KARATAŞ, Davut CAN, Mehmet KURT

Kaynak: DHA