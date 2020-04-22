Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi

Son yıllarda oldukça popüler olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la hayatını birleştirdi.

22.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:35

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle ünlüler pek fazla dışarıda görünmese de hayatlarına devam ediyor. Son yılların popüler ismi Kaan Boşnak da onlardan biri.

DÜNYA EVİNE GİRDİ

Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, corona virüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Kaan Boşnak'ın özel hayatını bilmeyenler bu evliliğe fazlasıyla şaşırdı. Boşnak, nikah sonrası eşiyle mutluluk pozu verdi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
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Haber Yorumları (1)
GİZEMLİ: Siz yüzyüzeykenkonuşursunuz biz arkanızdan konuşuruz.
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