Yüzüncüyıl Kadın Ürünleri Pazarı açıldı

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesince yapımı tamamlanıp geçen yıl hizmete sunulan Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarında kadın ürünleri pazarı açıldı.

Yüzüncüyıl Mahallesi Kapalı Semt Pazarında faaliyet gösterecek kadın ürünleri pazarında yer tahsisi için kura çekimi yapıldı. İlk kura Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından çekildi.

Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde konuşan Başkan Soner Çetin, kadınlar için yapılan belediye hizmetlerini anlattı. BaşkanÇetin, "7,5 yıl önce göreve geldiğimizde en çok kafa yorduğumuz konu kadınlarımız için ne yapabiliriz konusuydu. Çalışan kadınların en büyük sorunu çocuklarını güven içinde emanet edebilecekleri bir yerdi. Hemen kreş projesini hayata geçirmeye başladık. Kadın istihdamının önündeki engeli kaldırmak istedik. Bugün 9 kreşimiz var" dedi.

Engelli annelerini düşünerek Mola Evi Projesini hazırladıklarını kaydeden Başkan Çetin, "Özellikle otistik çocukların annelerinin nefes alacak zamanı yok. Çocuklarını birilerine emanet edecek şansı da yok. Şimdi Mola Evi projesine başladık ve bunun açılışını 7'nci toplu açılış töreninde hizmete sunacağız. Engelli anneleri çocuklarını buraya emanet ederek rahatlıkla kendilerine zaman ayırabilecekler, alışverişlerini yapabilecekler. Çocuklar uzman ellerin kontrolünde olacak" şeklinde konuştu.

Yüzüncüyıl Kadın Ürünleri Pazarı ile birlikte sayının 4'e çıktığını açıklayan Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

"Toros Kapalı Semt Pazarında iki kadın ürünleri açtık. Sonra Huzurevleri'nde kadın ürünleri pazarı açtık. Huzurevleri pandeminin etkisiyle kapandı ama potansiyeli var, orayı canlandırmak gerekiyor. Şimdi Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarında dördüncü kadın ürünleri pazarını açıyoruz. Bugün bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınlarımız el emeğe göz nuru ürünlerini satmak istediğinde biz onların yanında olacağız. Hazır ürünlerin satılmasına izin vermeyeceğiz. Yüzüncüyıl'da büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. İnşallah sizler huzur içinde el emeği göz nuru ürünlerini satıp ev ekonomisine katkıda bulunacaksınız. Ben her zaman sizlerin yanında olacağım. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar diliyorum."

Başkan Çetin'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. İlk 3 kurayı Başkan Soner Çetin, 'hayırlı olsun' dileğiyle yaptı. Ardından kadın ürünleri pazarında faaliyet göstermek için başvuru yapan kadınların stantları kura ile belirlendi. Yüzüncüyıl Kadın Ürünleri Pazarı, pazartesi günleri faaliyet gösterecek. - ADANA