Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor.

28.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:36
Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da

'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. 'ın ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce geldi.


Hatay'daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.


Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.


Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti. - HATAY

Kaynak: İHA

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