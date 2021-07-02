Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı
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Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı

Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde yuvalarından bahçeye düşen 3 ebabil kuşu, Kula Belediyesi tarafından korumaya alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yuvalarından bahçeye düşen 3 ebabil kuşu, Kula Belediyesi tarafından korumaya alındı.

Meryemana Kültür Merkezinde boya çalışması yapan Kula Belediyesi ekibi, yuvalarından aşağıya düşen ebabil kuşlarını fark etti.

Durumu haber alan Kula Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Kulaşen, ebabil kuşlarının sıcak hava nedeniyle halsiz kaldığını, susuz ve aç olduklarını belirledi.

Anne ve 2 yavru ebabil kuşuna şırınga yardımıyla su veren Kulaşen, Kula Belediyesi Hayvan Barınağında kuşları besledi, koruma altına aldı.

Veteriner Hekim Kulaşen, gazetecilere "İlk kontrollerimizi gerçekleştirerek susuzluklarını ve açlıklarını giderdik, koruma altına aldık. Anne ebabil kuşu ve yavrularını sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal ortamlarına bırakacağız." diye konuştu.

Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı
Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı
Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı
Yuvalarından düşen ebabil kuşlarını Kula Belediyesi korumaya aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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