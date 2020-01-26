: Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı

26.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:47

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra 24 saat sonra kurtarıldı. Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan kahraman itfaiyeci Yüsra'nın babasının ailesine kalkan olduğunu söyledi.

YÜSRA'NIN KARDEŞİ İLE BABASI KURTARILAMADI

Elazığ'da 6,8'lik depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra ile annesi 4 saat arayla sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne-kız tedavi altına alındı. Yüsra'nın kardeşi ile babası ise kurtarılamadı.

Yüsra ve annesini kurtaran ekipte bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden Ali Güneş, kurtarılma anlarını anlattı. Kahraman itfaiyeci şu ifadeleri kullandı:

"SEN DE ANNENLE BERABER OYUN OYNAYACAKSIN' DEDİM"

İlk annesinin sesini duyduğumuzda, 3 alt kata inmiştik...Yüsra'nın ilk sesini duyduğumuzda anne diye ağlıyordu. Bütün ekip elinden geleni yaptı. Yüsra ve annesini sağ salim yukarı çıkarttık. Yukarı çıkardığımızda Yüsra bebek bir ara çok panikti. Ağlıyordu, Eli yüzü toprak içindeydi. Elini tuttum, Yüsra beni dinle "benim de senin gibi kızım var dedim, onunla beraber oyun oynuyoruz. Sen de annenle beraber oyun oynayacaksın dedim" Bir anda sesini kesti 'annemi istiyorum ' dedi.

"BABASI, YÜSRA'YA VE ANNESİNE KALKAN OLMUŞ"

Yüsra'nın hemen üstünde annesi vardı. Annesinin hemen üstünde babası vardı. Babasının öldüğü bilgisini edindik. Bu tarz durumlarda genelde hep beraber toplu bir kaçış olur. Bu toplu kaçış esnasında evde bazen anne bazen baba, bazen de kardeş lider rolü üstlenir. Burada lider rolünü baba üstlenmiş onu görüyoruz. Baba annesinin ve çocuklarının üzerindeydi" dedi.

YÜSRA'NIN BABASI BİR KAHRAMANDI

O anı anlatırken gözleri dolan itfaiyeci "Bazen biz burada bazı malzemelerle bir şeyler yapıyoruz. Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım" dedi.

Haber Videosu