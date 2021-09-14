Yurtta iskeleden düşen 2 işçi sigortasız, tadilat da izinsiz çıktı

GÜMÜŞHANE'de özel bir kız yurdunun dış cephe tadilatı sırasında iskeleden düşerek yaralanan 2 işçinin sigortasız çalıştırıldığı ve tadilat için de belediyeden gerekli izinlerin alınmadığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Özel Hacı Afife Tarhan Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun dış cephe tadilatı sırasında dengelerini kaybeden işçiler M.T. (22) ve Y.E. (22), kurulu iskeleden bir kat aşağı düşerek yaralandı. Yurt yetkililerinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tedavilerinin ardından 2 işçi, taburcu edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerde işçilerin sigortasız çalıştırıldığı, tadilat için de Gümüşhane Belediyesi'ndeki ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınmadığı ortaya çıktı.