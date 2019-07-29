Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 4 derece artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: İHA