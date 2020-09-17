Yunanlılar 54 göçmeni can salına doldurup Türk karasularına itti
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Yunanlılar 54 göçmeni can salına doldurup Türk karasularına itti

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 54 düzensiz göçmen can sallarına bindirilerek Türk karasularına bırakıldı.

Yunanlılar 54 göçmeni can salına doldurup Türk karasularına itti
17.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:42

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 54 düzensiz göçmen can sallarına bindirilerek Türk karasularına bırakıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Kos Adası'nda sağlık sorunu yaşayan Yunanlı bir vatandaş için diplomatik yollardan sağlına kavuşması için mücadele ederken, Yunanlılar düzensiz göçmenleri can salına bindirdikten sonra Türk karasularına itip ölüme terk ediyor.

Öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 54 düzensiz göçmen kurtardı.

2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açık denizde sürüklenen can Salı içinde iki de göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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